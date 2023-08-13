Российский патрульный корабль открыл огонь для досмотра идущего на Украину сухогруза

Судно “Сукра Окан” шло под флагом Палау. Капитан не отреагировал на требование военных — они хотели проверить его на предмет наличия запрещенных грузов

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Экипаж российского патрульного корабля “Василий Быков” открыл предупредительный огонь, чтобы досмотреть двигавшийся в украинский порт Измаил в Черном море сухогруз. Об этом сообщает РИА Новости.

Судно “Сукра Окан” шло под флагом Палау. Капитан не отреагировал на требование российского корабля – они хотели проверить его на предмет наличия запрещенных грузов. Из-за этого российские моряки открыли предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия для принудительной остановки сухогруза.

Для досмотра сухогруза с борта подняли вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих. В результате радиопереговоров судно застопорило ход, а досмотровая группа высадилась. После окончания ее работы судно продолжило движение.

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