Российский подросток погиб из-за провода для зарядки iPhone

Парня убило током

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

17-летний подросток из Ногинска погиб от удара током из провода для зарядки айфона, сообщает Mash.

Вечером парень общался с девушкой по телефону и внезапно вскрикнул. Затем связь оборвалась, и подруга больше не смогла до него дозвониться.

Утром юношу с сильным ожогом уха почти до плеча обнаружила мать. Рядом лежал подгоревший айфон. Он был подключен к зарядке с замотанным скотчем проводом.

В 2023 году подросток из Кемеровской области лизнул провод от зарядки и умер от удара током.

Горняк22



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