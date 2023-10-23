Российским автомобилистам разрешили устанавливать квадратные номера на машины
Владельцы некоторых авто испытывали неудобства, потому что место под номер было квадратным
Фото: pxhere.com
Автомобилистов в России больше не будут штрафовать за квадратные номера, установленные на передней части машины. Об этом сообщает “Коммерсант”.
Росстандарт внес изменения в ГОСТ. Поправка вступила в силу с 18 октября.
Ранее владельцы японских, американских и некоторых ретроавтомобилей испытывали неудобства, потому что на бампере у них место под номер было квадратным, а устанавливать номера такой формации можно было только сзади.
Теперь штрафовать за квадраты спереди не будут.
новости Алтайский
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