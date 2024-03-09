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09 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Здравствуйте, уважаемые друзья! Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил на пресс-конференции после встречи в Мельбурне с партнерами из Индии, Японии и Австралии и выразил новые претензии к России в разговоре с журналистами. Пишет Зомбоящик.

В своем заявлении, на которое ссылается журнал Рамблер, Блинкен выдвинул требование о полном выводе российских войск из Венесуэлы, предупредив о возможных серьезных последствиях.

Это уже не первый ультиматум, который предъявляет гегемон со стороны океана, но российское МИД всегда успешно отвечает на такие заявления. В этот раз Мария Захарова сделала соответствующее заявление.

Важно отметить, что подобные ультиматумы высказывались ранее еще при Трампе в 2019 году, когда американские военные высадились в Каракасе. Новость об этом была опубликована на онлайн-ресурсе газета.ru. Тогда президент США заявил, что российские военные должны немедленно покинуть Венесуэлу и даже пригрозил принять необходимые меры. Российская сторона заявила, что военные прибыли в рамках программы двусторонних консультаций.

Интересно, что США не смущает факт присутствия военных НАТО, включая американцев, возле границ России и даже их деятельность на территории у страны в виде наемников.

Однако, несмотря на все ультиматумы, Россия не поддается давлению, как другие страны, и не идет на поводу у гегемона.

Теперь представитель Госдепартамента Блинкен повторяет путь Трампа, заявляя, что Россия должна вывести все свои войска из Венесуэлы, включая базы РЭБ, радары, пункты размещения военно-морского флота и сухопутные силы. Блинкен утверждает, что это вопрос общемировой безопасности, хотя интересно, от чьего лица это заявляется.

Возможно, именно США угрожает мировой безопасности, а не Россия, и все больше стран мира разделяют эту точку зрения.

Тем не менее, глава Госдепартамента продолжает угрожать, говоря о возможных последствиях, если Россия не выполнит ультиматум. Блинкен утверждает, что присутствие российских военных – это удар по гегемонии США.

В ответ на это Мария Захарова отметила, что США не вправе указывать, что Россия может делать, а что нет. Российские военные не покинут Венесуэлу, а, на самом деле, Россия наносит не удар по гегемонии США, а разбивает ее. Кроме того, Россия всегда несет ответственность за свои действия, что нельзя сказать о США.

Разумеется, Америка боится за свои интересы и безопасность своих границ, но кажется, они не обращают внимание на чужие интересы. Уже в январе 2022 года США объявили, что хотят создать собственную систему безопасности, которая не учитывает интересы России.

Наша страна имеет полное право создать свою собственную систему безопасности и пренебрегать ультиматумами гегемона.

Фото: Из открытых источников

Автор: glavred

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