Россия готова вернуть НАТО должок за «Северные потоки»

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01 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. По обе стороны российско-украинского фронта с каждым годом все громче звучит вопрос: решится ли Россия в случае, если события в зоне боевых действий станут развиваться в крайне неблагоприятном для Москвы направлении, применить по врагу тактическое ядерное оружие? Пишет Свободная Пресса.

Самые свежие рассуждения на этот счет в минувшую пятницу появились на сайте НАТО в статье одного из бывших высокопоставленных сотрудников Пентагона Грегори Уивера. Автор констатирует: «В гипотетической будущей войне с НАТО Россия, скорее всего, ощутит необходимость применить ядерное оружие на раннем этапе конфликта». Ну, и далее рассуждает: к чему и каким образом в этой связи следует готовиться Североатлантическому альянсу?

То есть, и у нас, и в стане наших смертельных врагов понимают, что политическое решение положить все же в кризисной ситуации палец на пресловутую «красную кнопку» Москве будет принять очень трудно. Как считают многие – даже невозможно в принципе.

Поэтому, мол, Украина и ее союзники вольны до каких угодно пределов наращивать эскалацию на поле боя. Россия, по мнению авторов этой концепции, даже у края пропасти не обнаружит в себе душевных сил первой направить мир по пути, который (весьма вероятно!) приведет человечество в тартарары.

А знаменитые слова Владимира Путина: «Да, для человечества это будет глобальная катастрофа, для мира будет глобальная катастрофа. Но как гражданин России, как глава российского государства, хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если не будет России?» – это так… Просто «фигура речи».

Но зададимся вопросом: «А существует ли способ остановить до звона в ушах закусивший боевые удила Запад, вообще не касаясь нашего самого крупного в мире арсенала тактического ядерного оружия?». И тем самым избавить Кремль от вполне объяснимых душевных терзаний, но нанести Западу неприемлемый ущерб.

Представьте, такой способ у России в руках есть. И давно. Она технически в состоянии по команде из Москвы мгновенно поставить на колени нашего врага вообще без единой человеческой жертвы и без какого-либо радиоактивного заражения местности на любом из континентов. Каким образом?

Если иметь ввиду НАТО, то «Кащеева смерть» всего этого альянса давно таится на дне Мирового океана – в виде огромной и очень разветвленной сети оптоволоконных подводных кабелей общей протяженностью примерно в 1,3 миллиона километров. По которым, как на днях подсчитало агентство Bloomberg, «ежедневно проводятся финансовые транзакции на сумму около 10 триллионов долларов и проходит около 95% мирового интернет-трафика».

А параллельно с кабелями в сумраке океанских глубин проложены тысячи трубопроводов, по которым главным образом в Европу и Америку беспрерывно транспортируется до двух третей мировых запасов нефти и газа.

Таким образом, если кто-то когда-то и где-то сумеет в одночасье «перерубить» гигантские «пучки» этих трансокеанских коммуникаций – сильно взаимозависимые экономики ведущих стран Запада тут же остановятся на долгие месяцы. У них встанет все, как от массированного ядерного удара. От офисов крупнейших американских и европейских корпораций и их ведущих предприятий, систем управления связью, транспортом до провинциальных пивных где-нибудь в Калифорнии или на берегах «туманного Альбиона».

Специалисты считают, что подобное одномоментно «не просто уложит на лопатки экономику США. Отключение передачи информации забетонирует всю финансовую мощь Штатов в первый же день, поскольку большая часть торговых операций просто встанет. А учитывая высочайшую кооперацию западной экономики, когда ты точно знаешь сроки доставки комплектующих, наступит и настоящий промышленный коллапс».

«Некоторые из подводных систем имеют длину в тысячи километров и глубину в сотни метров под водой, что усложняет их мониторинг», – с тревогой констатирует Bloomberg. И что очень примечательно: делает это точнехонько в первую годовщину подрывов обоих «Северных потоков» в Балтийском море. Подрывов, про которые все все знают и понимают. Но международному расследованию которых при этом не видно конца.

Судя этой публикации Bloomberg, Запад и сам в недоумении: отчего Россия тянет с организацией подобной ответной диверсионной акции хотя бы на некоторых его подводных коммуникациях? Допустим, в качестве последнего предупреждения со стороны Москвы. За которым, по идее, если не доходит, – должны бы последовать массированные подобные удары под водой.

Причем, как убеждает история с подрывом «Северных потоков», тот, кто решится на такое нападение, практически ничем не будет рисковать. Никто за руку не схватит, если атаку толково подготовить. А не пойман – не вор. И если по такой логике с прошлого года, как оказалось, можно действовать врагам России – почему нельзя и нам тоже?

В этой связи заокеанское издание приводит весьма характерное признание генерал-лейтенанта Ханса-Вернера Вирманна, главы управления НАТО по защите подводной инфраструктуры, из которого следует, что, как говорится, «чует кошка, чье мясо съела».

А именно: «После взрывов „Северных потоков“ большинство (западных) операторов трубопроводов очень занервничали. И начали полномасштабное сканирование собственных активов, контролируя около 9000 километров (5592 миль) подводных трубопроводов. Они сделали это, но это стоило им целого состояния. И они не хотят делать это снова».

Это крайне похожее на «явку с повинной» от Вирманна заявление Bloomberg приводит в контексте рассказа о двух связанных между собой многонациональных учений НАТО («Дайнамик мессенджер-23» и «РЕПМУС-23»), в конце нынешнего сентября завершившихся в районе полуострова Тройя в Португалии. В них участвовали более 2000 военнослужащих и гражданских специалистов из 14 стран НАТО, а также из Швеции. Управление осуществляли Командования НАТО по трансформации в США и Командования ОВМС НАТО в Нортвуде (Великобритания).

Официально «легенда» маневров, которые как раз генерал-лейтенант Вирманн непосредственно и руководил, выглядела достаточно общо: «Отработка новых способов ведения морских боевых операций». Но на подведении итогов в присутствии журналистов генерал счел возможным внести некоторую ясность: «Цель состояла в том, чтобы выявлять вредоносное поведение вокруг подводной инфраструктуры по мере его возникновения и делиться этой информацией с правительствами и частными операторами».

Bloomberg продолжает: «В мае НАТО предупредило о значительном риске того, что Москва может нанести удар по инфраструктуре в Европе и Северной Америке, в частности, чтобы получить рычаги давления против стран, помогающих Украине. Москва использует комбинацию своих военных кораблей, научных судов, а также коммерческих рыболовных траулеров, контейнеровозов и танкеров для отслеживания важнейших подводных систем союзников по НАТО, сказал Вирманн».

Иными словами: они там, в Североатлантическом альянсе, давно догадываются, что мы в состоянии устроить им на дне Мирового океана форменный хаос. И заранее энергично готовятся в этом России помешать.

Но как? Судя по публикации Bloomberg, со стороны НАТО планируется срочно организовать плотнейший контроль за всеми линиями важнейших трансокеанских коммуникаций. Для этого предполагается использовать все виды разведки альянса, весь арсенал подводных, воздушных, надводных беспилотников и системы искусственного интеллекта.

Снова послушаем указанное издание: «Допустим, коммерческие оптоволоконные датчики на инфраструктурных кабелях зафиксировали попытку корабля условного противника развернуть беспилотный подводный аппарат. Эта информация будет передана в систему командования и управления НАТО. После подтверждения угрозы НАТО направит комбинацию воздушных, надводных и подводных дронов для перехвата и сопровождения подозрительного судна».

Упрощенно говоря: если какое-нибудь судно или корабль (не обязательно под флагом России!) раз за разом станет появляться в тщательно охраняемом районе, за ним установят самое пристально е наблюдение. И станут скрупулезно документировать все действия экипажа. А в случае, если все сомнения относительно его истинных целей отпали — действовать, как положено на любой войне.

Что еще заставляет НАТО столь обостренно реагировать на угрозу, которую Россия за уже почти два года ведения боевых действий на Украине так пока ни разу и не попыталась осуществить?

По опубликованным за океаном сведениям бывшего главы Центра по борьбе с терроризмом Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США, а ныне — помощника генерального секретаря НАТО по разведке и безопасности Дэвида Кэттлера, сразу после подрыва «Северных потоков» Россия зачем-то очень принялась «уточнять карту критической инфраструктуры союзников как на суше, так и на морском дне. Эти усилия поддерживаются российскими военными и гражданскими разведывательными службами».

Если все так и есть, значит, мы к чему-то подобному хотя бы готовимся? Не исключено. Во всяком случае, наши враги вынужденно признают, что Москва накопила достаточный боевой потенциал для такого рода диверсионной операции.

Прежде всего — в лице таинственной 29-й дивизии атомных подводных лодок, которая базируется в Оленьей Губе в Баренцевом море. Она сравнительно недавно (в 2018 году) была сформирована из отдельной бригады Северного флота с тем же номером.

А в чем таинственность этого соединения российских атомоходов? В том, что дивизия входит в состав сверхсекретного Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны РФ, задачи которому уполномочен ставить только наш министр обороны. Минуя даже командующего Северным флотом и главкома ВМФ России.

Свой нынешний вид 29-я дивизия приобрела пять лет назад, когда в Оленью губу из Северодвинска пришла только что модернизированная атомная подводная лодка специального назначения БС-64 «Подмосковье», переоборудованная на «Севмаше» из ракетного подводного ракетного крейсера стратегического назначения проекта 667БДРМ «Дельфин» в носитель сверхмалых подлодок.

Рядом с «Подмосковьем» у причалов стоят глубоководные атомные подводные лодки с титановыми корпусами. Самая известная из них — «Лошарик» АС-31, которая пережила пожар 1 июля 2019 года.

Здесь находится океанографическое исследовательское судно «Янтарь» проекта 22010 «Крюйс», которое американцы называют «важнейшим судном-шпионом российского флота». Которое в прежние годы не раз было замечено ими в дрейфе в районах морских акваторий, по дну которых проходят важнейшие линии подводных коммуникаций наших вероятных противников. Особенно огорчает США, что на борту «Янтаря» тоже всем понятно зачем находятся глубоководные аппараты из прочнейшего титана.

Словом – ГУГИ только ждет команды. Скорее всего оно готово ее выполнить в кратчайшие сроки. Нужна только отмашка из Кремля.

Что, там так сложно принять решение о начале глубоководной операции против союзников Украины? Но ведь не сложнее, чем приказывать выкатывать на боевые позиции средства доставки российского тактического ядерного оружия. А после стратегического масштаба злодейства Запада на «Северных потоках» – как в детской игре в прятки: «Кто не спрятался – я не виноват!».

Фото: newsunrolled.com

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Автор: vizitka01

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