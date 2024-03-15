Россия готовит сюрприз, который способен переломить ход СВО. Помог качественный скачок

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15 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. В России произошел заметный прорыв в сфере военной промышленности, который приведет к значительному улучшению возможностей для нанесения ударов. Об этом заявил Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов, ставший участником программы «Полный контакт» Владимира Соловьева.

Как отметил Клинцевич, в России недавно произошел качественный скачок в военной промышленности. Новые унифицированные планирующие межвидовые бомбы появились, и они могут быть сброшены с самолетов или запущены с помощью реактивной системы залпового огня, такой как «Торнадо-С» или «Смерч». Это новое оружие значительно расширит дальность и диапазон ударов в зоне специальной операции и, безусловно, вызовет удивление у потенциального противника. Также нельзя не отметить, что российская армия все чаще применяет баллистические ракеты «Искандер».

Этот скачок в развитии военной промышленности России представляет большое значение в контексте улучшения обороноспособности страны и ее возможностей в военных конфликтах.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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город Горняк