Россия и Украина обменялись пленными после полугодового перерыва

Домой вернулось почти 250 российских военнопленных

Возвращенные российские военнопленные / Фото: из видео в телеграм-канале Маргариты Симоньян

248 российских военных вернулись из плена в результате обмена пленными с Украиной. Об этом сообщил телеграм-канал Минобороны РФ.

Договоренности были достигнуты в результате “сложного переговорного процесса”, подчеркнули в ведомстве. Кроме того, важную роль сыграло и посредничество “гуманитарного характера” Объединенных Арабских Эмиратов.

Всем освобожденным военным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России солдат доставили для лечения и реабилитации в медучреждения Минобороны РФ.

Главред телеканала RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале также рассказала, что обмен состоялся по формуле “173 на 173”. Еще 75 российских солдат обменяли на пятерых азовцев (“Азов” – запрещенная в России террористическая организация). В итоге в Россию вернулось 248 военных, а на Украину – 230 гражданских и военных.

При этом омбудсмен Татьяна Москалькова написала в своем телеграм-канале, что 75 российских военных были возвращены домой без обмена.

Напомним, что это был уже 49-й обмен пленными с начала СВО. В прошлый раз стороны обменивались пленными почти полгода назад – в августе 2023 года.

город Горняк



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