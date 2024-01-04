Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Россия и Украина обменялись пленными после полугодового перерыва

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Домой вернулось почти 250 российских военнопленных

Россия и Украина обменялись пленными после полугодового перерыва

Возвращенные российские военнопленные / Фото: из видео в телеграм-канале Маргариты Симоньян

248 российских военных вернулись из плена в результате обмена пленными с Украиной. Об этом сообщил телеграм-канал Минобороны РФ. 

Договоренности были достигнуты в результате “сложного переговорного процесса”, подчеркнули в ведомстве. Кроме того, важную роль сыграло и посредничество “гуманитарного характера” Объединенных Арабских Эмиратов.

Всем освобожденным военным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России солдат доставили для лечения и реабилитации в медучреждения Минобороны РФ.  

Главред телеканала RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале также рассказала, что обмен состоялся по формуле “173 на 173”. Еще 75 российских солдат обменяли на пятерых азовцев (“Азов” – запрещенная в России террористическая организация). В итоге в Россию вернулось 248 военных, а на Украину – 230 гражданских и военных. 

При этом омбудсмен Татьяна Москалькова написала в своем телеграм-канале, что 75 российских военных были возвращены домой без обмена.

Напомним, что это был уже 49-й обмен пленными с начала СВО. В прошлый раз стороны обменивались пленными почти полгода назад – в августе 2023 года. 

город Горняк

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В Алтайском крае две легковушки провалились под лед, пока водители ловили рыбу (фото)

04.01.2024

 Новости Алтай

Черный воронок для счастливых фото: основатель барнаульского «Сталин-центра» — о выставке, музее и культе личности

04.01.2024

 Новости Алтай

«Народ ошибочно надеется на повторение 1991 года, когда кредиты и вклады “сгорели”»: профессор экономики — о том, что нас ждет в 2024-м

04.01.2024

 Новости Алтай

Красота и уродство. Смотрим главные автомобильные новинки 2024 года

04.01.2024

 Новости Алтай

Алкоголь за решеткой, поезда без дверей и смертельно опасный океан — Шри-Ланка глазами россиянки

04.01.2024

 Новости Алтай

«Появляется рост волос по мужскому типу»: неизлечимая болезнь мешает женщинам забеременеть — что такое СПКЯ и как с ним жить

04.01.2024

 Новости Алтай

Зачем россияне платят деньги, чтобы их похоронили заживо. Что это такое

04.01.2024

 Новости Алтай

Справятся только поклонники: проверьте, как хорошо вы помните фильм «Иван Васильевич меняет профессию»

04.01.2024

 Новости Алтай

В духе свободы: как в бийском колледже соединили классику и современность

04.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix