Россия, Иран и Северная Корея готовы на многое. Страшный сон Запада сбывается

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24 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Россия, Иран и Северная Корея готовы сделать многое, чтобы свести на нет гегемонию Запада. Пишет “Царьград”.

Накануне посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что российская делегация посетит Тегеран. Российская делегация примет участие в работе двусторонней межправительственной комиссии.

“Российская делегация, большая делегация, в которую войдут около 160-170 руководителей министерств и государственных ведомств, экспертов и учреждений российского частного сектора, отправится в Тегеран”, – сказал дипломат в видеоинтервью, опубликованном в Telegram-канале посольства.

Напомним, в январе стало известно, что Министерство обороны России планирует подписать крупный контракт с Ираном. Министр обороны Сергей Шойгу тогда заявил, что Москва и Тегеран подпишут договор, чтобы продолжить совместные усилия по созданию равноправного многополярного мира. Кроме того, российский вице-премьер Александр Новак заявил, что российские и иранские компании ведут переговоры о создании газового хаба в Иране и разработке газовых месторождений.

Такие новости уже встревожили США, которые нервничают из-за растущей дружбы между Россией и Ираном. Их также расстраивает сотрудничество Москвы с Северной Кореей. Волнения в Вашингтоне вызвала информация о визите Путина в Северную Корею.

Для Северной Кореи эта ситуация – “окно возможностей”. Потому что наши отношения с Южной Кореей, которая была нашим крупнейшим торговым партнером, испортились. Они получали технологии из Южной Кореи. Так что это серьезная и конкретная потеря. Кстати, это касается и поставок южнокорейских автомобилей. Северная Корея, конечно, в восторге. Это связано с ее отношениями с Южной Кореей и наличием парома, соединяющего Пусан и Владивосток. Как отмечает политолог Андрей Суздальцев, нужно понимать, что Ким Чен Ын – это все-таки постсоветский человек. Отношения между Пхеньяном и Москвой всегда были сложными. Это очень специфический авторитарный и жесткий режим с наследственной передачей власти.

Однако КНДР заинтересована в торговле с Россией. Ей нужны поставки важнейшего сырья – от нефти до древесины – и ряд технологий. В то же время США заявляют о том, что Россия также получает свою выгоду. Они заявляют, что Северная Корея поставляет баллистические ракеты и артиллерийские снаряды. При этом, как обычно, никаких доказательств не приводится.

Вашингтону не нравится, что президент посещает территорию Ким Чен Ына, говорят эксперты. В то же время то, чем закончится поездка Путина, интересует и волнует всех и в России, и на Западе.

Фото: KREMLIN POOL/GLOBALLOOKPRESS

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Автор: glavred

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