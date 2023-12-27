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«Россия кардинально меняет свою политику в Армении»

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27 декабря 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Армянское издание «Паст» («Факт») опубликовало статью «Россия кардинально меняет свою политику в Армении». Согласно изданию, учитывая резкий рост антироссийских настроений в Армении, Москва пытается проводить более мягкую политику и изменить отношение армянского общества к себе. Пишет ИА EADaily.

«На протяжении десятилетий политика Запада и России в Армении серьезно отличалась друг от друга. Присутствуя в Армении, Россия во многих случаях особо не предпринимала действий для повышения своего позитивного имиджа, в то же время зачастую не реагировала на дезинформации. Между тем Соединённые Штаты посредством сотен и тысяч организаций, агентов влияния, СМИ смогли создать в Армении чрезвычайно позитивное настроение в отношении Запада, пишет «Паст».

«Во многих случаях, конечно же, впечатления были неверными. В действительности, и Россия, и Запад преследуют собственные интересы в Армении, и их особо не волнует мнение армянского общества. Однако после 44-дневной войны (в Нагорном Карабахе в 2020 году — ред.) перед Западом стоит задача окончательно подтянуть Армению в сферу своего влияния. В свою очередь, Москва осознаёт, что может окончательно потерять историческое позитивное отношение к себе Армении и армянства, восстановить которое в дальнейшем будет крайне сложно», — отмечает издание.

Далее автор констатирует, что Россия пытается осуществить новую культурную и информационную экспансию, используя все возможности «мягкой силы».

«Согласно нашим источникам, за последние месяц-два десятки журналистов, общественных деятелей и представителей интеллигенции из Армении побывали в Москве, встречались с различными российскими представителями, обсуждали возможность повышения роли России в Армении. Москва осознаёт, что, используя жесткую силу, может столкнуться в Армении с серьёзными проблемами, поэтому и меняет всю логику своей политики», — говорится в публикации.

Фото: РИА Новости

Автор: glavred

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