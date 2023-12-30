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Россия могла удивить весь мир. Запад пришел в шок от финала 2023 года

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30 декабря 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Уходящий 2023 год, безусловно войдет в историю, как год, в котором были разрушены все стереотипы и стерты казалось бы незыблемые постулаты. Сюрпризов в этом году было предостаточно, но самым большим сюрпризом для всего мира, оказалась конечно Россия. Какими удивительными событиями отметился подошедший к окончанию год, читайте в нашей публикации. Пишет Русские Онлайн.

Невероятно, но факт Начать пожалуй следует с события, которое хоть и абсурдно по своему содержанию, но тем произошло в реальности. В Аргентине к власти пришел человек, который решил выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента, после того, как ему якобы это приказал сделать дух его мертвой собаки. Так же парадокс ситуации состоит в том, что свои голоса за Хавьера Милея отдали те самые граждане, которым он публично пообещал упразднить пенсии и все социальные льготы.

Не меньше удивляет и ситуация на Ближнем Востоке. Неожиданно для всего мира, заклятые враги, неоднократно обещавшие уничтожить друг друга, — Иран и Саудовская Аравия — решили помириться и дружно взявшись за руки, подписали договор о возобновлении дипломатических отношений. В итоге получилось так, что влиятельный союзник США в регионе, подружился с давним официальным американским противником. Всё что десятилетиями с таким усилием выстраивал Вашингтон, поломалось в один миг. 

К концу этого года, Евросоюз предпринял попытку устроить госпереворот, направленный на свержение Александра Вучича, чья партия в честной борьбе, с разгромным результатом одержала верх на прошедших выборах. Однако ничего у ушлых европейцев не получилось. Тёртый калач Вучич, сумел нейтрализовать бунт быстрее, чем даже его тезка Александр Лукашенко, при этом выразив особую благодарность российским спецслужбам. 

И что? В России все хорошо, чего и другим желаем. Наша армия демонстрирует отличные успехи, население в бодром настроении духа, полки магазинов забиты. Да, наши зарплаты и пенсии оставляют желать лучшего, но по данным ВЦИОМ, более 53% россиян провожают уходящий год с хорошим настроением и оптимизмом, и это кстати рекорд за все время проведения опросов. Как-то неожиданно для всех, Россия сумела стать пятой экономикой мира и уже наметилась тенденция, что в 2024 году мы потесним с четвертого места Японию. Ну и где все эти прорицатели, прогнозировавшие нам скатиться до уровня Буркина-Фасо? Где сейчас хваленный экономический локомотив всей Европы Германия? Кстати стоит отдельно поблагодарить европейских партнеров, за столь внушительные показатели — без их “убийственных санкций” Россия сама бы не справилась.

Судя по всему, Россия для Запада становится тем же самым, чем в свое время для советских граждан являлась вожделенная “загранка”. Пока по европейским улицам бегают толпы представителей ЛГБТ сообщества, а многочисленные мигранты доедают остатки былого благополучия, в России тем временем лопают икру красной ложкой и смотрят с уверенностью в завтрашний день. Наша страна для них — этот нечто необъяснимое, манящее и завораживающее, да в добавок еще и напичканная новейшим вооружением. В общем план Запада полностью провалился – вместо презрения и осуждения, мировое сообщество смотрит на нас с уважением и пониманием. В общем, прошедший год преподнес нам немало сюрпризов, но судя по всему основные неожиданности ждут нас в 2024 году, в котором надеемся, Россия наконец сможет занять по праву причитающееся ей место мирового лидера.

Фото: Русские Онлайн

Автор: glavred

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