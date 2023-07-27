ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Горняк
Спорт
Приглашаем на соревнования по баскетболу в Горняке
Новости Алтай
Россия отказалась выступать на заседании СБ ООН по зерновой сделке
Новости Алтай
СГК: горячую воду подали во все дома в Барнауле, но на ряде участков идет ремонт
Новости Алтай
Такой день. Встреча Мишустина и Томенко и дожди в Алтайском крае до конца месяца
Новости Алтай
Дожди и грозы с градом ожидаются в Алтайском крае 27 июля
Новости Алтай
“Деньги закопали в землю”. Какой урожай получат крестьяне в Алтайском крае?

Коллекция категорий

Бизнес62 News
Здоровье91 News
Новости Алтай209 News
Новости Горняк65 News
Образование69 News
Общество134 News
Объявления58 News
Политика89 News
Спорт87 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

Россия отказалась выступать на заседании СБ ООН по зерновой сделке

редактор01 mins

Изначально утром 26 июля намечалось заседание Совбеза лишь по теме гонений на УПЦ

Фото: unsplash.com

Россия отказалась выступать на инициированном Западом заседании Совбеза ООН по зерновой сделке, после того как Лондон заблокировал выступление запрошенного Москвой докладчика на заседании по теме гонений на УПЦ. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил первый заместитель полномочного представителя Дмитрий Полянский.

Изначально утром 26 июля намечалось заседание Совбеза лишь по теме гонений на УПЦ. Россия запросила в качестве докладчиков трех человек: представителя ООН, а также архиепископа Гедеона от УПЦ и украинского писателя. Двое из них подверглись гонениям на Украине.

После этого Лондон заявил, что вслед за этим состоится заседание, посвященное прекращению зерновой сделки. Из-за нехватки времени России предложили допустить к выступлению лишь одного представителя, а выступление второго – представить в письменном виде.

Тогда Россия поставила на процедурное голосование вопрос участия в заседании архиепископа Гедеона. Но за это проголосовали лишь три страны, а остальные члены Совбеза воздержались. После этого РФ отказалась выступать на заседании Совбеза. 

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News