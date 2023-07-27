Россия отказалась выступать на заседании СБ ООН по зерновой сделке

Изначально утром 26 июля намечалось заседание Совбеза лишь по теме гонений на УПЦ

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Россия отказалась выступать на инициированном Западом заседании Совбеза ООН по зерновой сделке, после того как Лондон заблокировал выступление запрошенного Москвой докладчика на заседании по теме гонений на УПЦ. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил первый заместитель полномочного представителя Дмитрий Полянский.

Изначально утром 26 июля намечалось заседание Совбеза лишь по теме гонений на УПЦ. Россия запросила в качестве докладчиков трех человек: представителя ООН, а также архиепископа Гедеона от УПЦ и украинского писателя. Двое из них подверглись гонениям на Украине.

После этого Лондон заявил, что вслед за этим состоится заседание, посвященное прекращению зерновой сделки. Из-за нехватки времени России предложили допустить к выступлению лишь одного представителя, а выступление второго – представить в письменном виде.

Тогда Россия поставила на процедурное голосование вопрос участия в заседании архиепископа Гедеона. Но за это проголосовали лишь три страны, а остальные члены Совбеза воздержались. После этого РФ отказалась выступать на заседании Совбеза.

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