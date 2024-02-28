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28 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Запад начинает осознавать, что санкции, наложенные на Россию, имеют незначительные последствия, в то время как США и Европа могут серьезно пострадать. В настоящее время санкции против алмазной промышленности называются “кошмаром для Запада”. Однако, Россия спокойно встретила эту новость, так как они сами успешно поддерживают свою экономику и делают всю работу. Кажется, Запад начинает осознавать это. Пишет Военная история.

Аналитики считают, что решение G7 о внесении изменений в “алмазный протокол” может иметь негативные последствия для международного рынка драгоценных камней. Компания Rapaport Group, крупнейшая торговая площадка бриллиантов в США, выразила свое недовольство и потребовала пересмотра данного решения, указав на серьезные возможные негативные последствия для рынка.

Глава компании Rapaport Group, Мартин Рапапорт, выразил беспокойство относительно возможных негативных последствий для малых и средних ювелирных предприятий. Он отметил, что планируется направить все поставки драгоценных камней через Бельгию, что может сократить каналы поставок и повысить стоимость минералов, из-за чего доступ к алмазам в США может быть ограничен.

Такие изменения могут вызвать серьезные изменения на мировом рынке драгоценных камней, повысить их стоимость и усложнить процесс закупок и торговли этими товарами.

Фото: из открытых источников

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Автор: glavred

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