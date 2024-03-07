Россия попросила денег в долг у Китая, реакция Пекина не понравилась Путину

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06 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Согласно информации, полученной из китайского издания Tencent, некоторое временя назад Москва выразила желание получить деньги в долг у Пекина. По словам авторов статьи, глава российского Минфина Антон Силуанов сообщил, что переговоры о займе с Китаем ведутся уже давно, однако этот вопрос до сих пор не урегулирован.

Аналитики из Tencent отмечают, что просьба России обратиться к Китаю за кредитом не является чем-то необычным. Большинство стран занимают деньги друг у друга, и долг США стал настолько значительным, что его выплата потребует десятков лет. На фоне этого, Москва была уверена в том, что договориться о займе у Пекина будет просто, учитывая благоприятные отношения между странами в настоящее время. Однако, Китай не спешит давать положительный ответ на просьбу Москвы.

Китайские журналисты считают, что такая ситуация не устраивает президента России Владимира Путина, который ожидал более сговорчивого отношения со стороны Китая. Деньги необходимы для реализации крупных проектов, включая те, которые связаны с Дальним Востоком. Однако, Пекин не торопится и вызывает озабоченность в Кремле своим поведением. Передает АБН24.



Фото: chinastocks.net

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Автор: vizitka01

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Горняк22