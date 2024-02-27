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27 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Во время своего визита во Фрайбург канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в будущем не будет никаких наземных войск, никаких солдат на украинской земле, направленных туда европейскими государствами или государствами НАТО. Как передает немецкий BILD. Это заявление было поддержано главами правительств Польши и Чехии, которые также заявили, что не планируют отправлять свои подразделения в Украину.

Однако, ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что не исключает возможности отправки западных войск в Украину. Эта ситуация показывает различные точки зрения и позиции европейских лидеров относительно возможного вмешательства на Украине. Каким будет итоговый результат, остается на данный момент неясным.

Официальный представитель Кремля, Дмитрий Песков, также высказался по этому поводу. Он предостерег о возможном противостоянии между Россией и НАТО в случае размещения вооруженных сил странами Запада на Украине. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, страны НАТО должны рационально оценивать последствия своих действий, осознавая, насколько отправка войск на Украину соответствует интересам их граждан. Его заявление призывает к разумному подходу и глубокому пониманию возможных последствий такого решения.

Фото: aftershock.news

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Автор: vizitka01

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