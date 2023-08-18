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Россия расширила стоп-лист для граждан Великобритании

редактор01 mins

В списке оказались политики, силовики, юристы и журналисты

Фото: unsplash.com

Россия включила в стоп-лист еще 54 граждан Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Решение приняли на фоне “агрессивной реализацией” Лондоном антироссийского курса, в рамках которого используется механизм односторонних санкций в отношении россиян и экономических операторов РФ. 

В списке оказались политики, силовики, юристы и журналисты. В МИД добавили, что любые усилия Лондона по раскручиванию “антироссийского санкционного маховика” в любом случае неизбежно получат отпор со стороны России. Работа над расширением стоп-листа будет продолжаться. 

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