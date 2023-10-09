Россия развертывает УАБ: ужасающая мощь или конец украинской обороны?

|

09 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Обозреватели американского портала Business Insider (BI) отметили в своей статье, что ВС РФ наносят разрушительные удары по позициям и объектам украинской армии, используя для этих целей управляемые авиационные бомбы (УАБ).

«После них остается кратер таких размеров, что в нем можно закопать танк или несколько машин», приводят в своей публикации американские журналисты цитату из рассказа военнослужащего ВСУ.

При этом обозреватели BI обратили внимание на тот факт, что используемые российской авиацией УАБ имеют более высокую точность поражения цели противника, чем обычные фугасные авиабомбы. Кроме того, благодаря своему размеру эти боеприпасы способны наносить существенный урон противнику.

Напомним, выступая ранее в эфире телемарафона «Единые новости» спикер ВВС Украины полковник Юрий Игнат заявил, что используемые авиацией ВКС РФ для нанесения авиаударов бомбы ФАБ-500 сбить украинским военным практически невозможно. Пишет Военное Дело.

Фото: Минобороны России / t.me/mod_russia

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

новости горняк