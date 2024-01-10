Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Россия сделала американцам последнее предупреждение

Подписывайся на ГОРНЯК22!

 | 

10 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. «Один шаг и американцы в пропасти». МИД России поставил на место США в ответ на возможную конфискацию российских активов, что так отчаянно требуют американцы. А вот европейцы сомневаются в законности этого решения.

Так как у американской стороны заканчиваются деньги на финансирование «АнтиРоссии», да и Европа уже может начать финансирование на заемные деньги, США решили расчехлить последний козырь в рукаве – арестованные российские активы американцы требуют конфисковать и направить на финансирование той самой «АнтиРоссии» через транши Всемирного банка или других, что несомненно можно назвать кражей.

Ответ России носит характер последнего предупреждения. Как ответил заместитель главы МИД Сергей Рябков, “мы готовы к любым сценариям”. Это может привести к довольно негативном последствиям, в том числе и к новому «Карибскому кризису» и ядерному напряжению. Ибо такие проблемы на дипломатическом уровне решаться не будут, после разрыва дип. отношений. Как передает 24TNews.

Фото: из открытых источников

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

новости горняк

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Полиция в Петербурге проведет проверку после драки в ТЦ

10.01.2024

 Новости

В поезде “Москва — Чита” умерла семимесячная девочка

10.01.2024

 Новости

На Кубани водителя уволят за высадку подростка из автобуса

10.01.2024

 Новости

На Курилах произошел выброс пепла на вулкане Эбеко

10.01.2024

 Новости

Во Владимирской области на швейной фабрике ликвидировали открытое горение

10.01.2024

 Интересное

Рождественский мясоед, или Домочадцев день отмечают 10 января

10.01.2024

 Интересное

Ловите вдохновение. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 10 января

10.01.2024

 Интересное

Какого числа будет Крещение Господне в 2024 году и как отмечают этот день?

10.01.2024

 Интересное

Барнаульцы пожаловались на открытый погреб по пути в школу

10.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix