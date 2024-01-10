Россия сделала американцам последнее предупреждение

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10 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. «Один шаг и американцы в пропасти». МИД России поставил на место США в ответ на возможную конфискацию российских активов, что так отчаянно требуют американцы. А вот европейцы сомневаются в законности этого решения.

Так как у американской стороны заканчиваются деньги на финансирование «АнтиРоссии», да и Европа уже может начать финансирование на заемные деньги, США решили расчехлить последний козырь в рукаве – арестованные российские активы американцы требуют конфисковать и направить на финансирование той самой «АнтиРоссии» через транши Всемирного банка или других, что несомненно можно назвать кражей.

Ответ России носит характер последнего предупреждения. Как ответил заместитель главы МИД Сергей Рябков, “мы готовы к любым сценариям”. Это может привести к довольно негативном последствиям, в том числе и к новому «Карибскому кризису» и ядерному напряжению. Ибо такие проблемы на дипломатическом уровне решаться не будут, после разрыва дип. отношений. Как передает 24TNews.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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