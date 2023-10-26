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Россиян 65+ обрадовали повышением выплат – получат от 15 700 рублей

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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25 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. С января 2024 года в России увеличатся не только пенсии. Повышение ожидает и социальные пособия. Размер прибавки будут зависеть от региона проживания получателя.

Например, в Подмосковье будут проиндексированы на 5,6% все областные социальные выплаты. Сообщает портал PNZ.RU.

«Индексация социальных выплат ежегодная и проводится с целью повышения уровня жизни населения и обеспечения социальной поддержки тем, кто в ней нуждается», – рассказала министр социального развития региона Людмила Болатаева.

С нового года минимальный размер пенсии будет составлять 15 735 рублей вместо нынешних 14,8 тыс. рублей, а единое пособие на детей от 8,8 – 17,7 тысяч рублей, оно выплачивается в трех размерах в зависимости от дохода семьи, сообщили в пресс-служба регионального Министерства социального развития.

С 2023 года неработающим пенсионерам старше 65 лет, которые проживают в Подмосковье более 10 лет, выплачивается ежемесячная доплата к пенсии до 18 тысяч рублей. Чтобы рассчитывать на эту выплату, пенсионер должен быть одиноко проживающим или проживать в семье с супругом пенсионером или ребенком до 18 лет, либо ребенком-инвалидом старше 18 лет, если инвалидность ребенку была установлена до его совершеннолетия.

Фото: akket.com

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