Россиян готовят к новым ценам на лекарства?

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29 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Специалисты ФАС России подготовили рекомендации по подготовке и обоснованию новых цен на лекарства. Соответствующее письмо было опубликовано на официальном сайте службы.

Из данного письма следует, что при расчете цены на ЖНВЛП необходимо ясно указать, каким образом заявитель определил ее размер. Например, если отдельные компоненты дорожали или увеличились определенные затраты, расчет цены должен содержать информацию о доле таких затрат в структуре цены. Если цена рассчитывается на основе внешних или внутренних индикаторов (таких как цены в иностранных государствах, изменение курса валюты, инфляционные показатели и т. д.), то расчет должен включать информацию об используемых индикаторах и обоснование их использования.

Важно указать, что при формировании и предоставлении расчета цены необходимо учесть минимальный уровень рентабельности (прибыли), необходимый для продолжения производства и поставки заявленного лекарственного препарата

Также, если производство становится дороже, цена должна быть пересчитана с учетом увеличения прямых расходов на производство. Для российских производителей следует приложить документы, подтверждающие увеличение прямых расходов при расчете цены.

ФАС отмечает, что обоснованным увеличением цены в результате изменения накладных расходов может быть ее увеличение лишь в пределах показателя прогнозируемого уровня инфляции, установленного на текущий год федеральным законом о федеральном бюджете.

Для иностранных производителей рекомендуется основываться на необходимости произведения накопленной индексации зарегистрированной предельной отпускной цены производителя. В расчете также должны быть включены сведения о ввозе/отгрузках лекарственного препарата (реестр ввоза/отгрузок) и расчет средневзвешенной фактической цены ввоза/отпускной цены за потребительскую упаковку.

Фото: smartik.ru

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Автор: vizitka01

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