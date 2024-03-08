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Россиян не пустили на самолет, летящий из Турции в Аргентину

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Причину людям не объяснили

Россиян не пустили на самолет, летящий из Турции в Аргентину

Крыло самолета / Фото: pxhere.com

Не менее 10 россиян не пустили на самолет компании Turkish Airlines, летящий из Стамбула в Буэнос-Айрес. Об этом сообщает Baza.

Одна из пассажирок рассказала, что она вместе с мужем долго готовилась к поездке, собрала все документы, но не смогла попасть на самолет. По словам женщины, никто не объяснял причин, по которым их не пустили. Сначала людям сказали о дополнительной проверке, но на деле просто не дали улететь, увидев российский паспорт.

В итоге пассажирам пришлось искать себе отель и тратить дополнительные деньги. Походы по разным отделам аэропорта в поисках разъяснений не дали результатов.

Все сотрудники называли разные поводы для отказа, но окончательно ничего так и не решилось.

Горняк22

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