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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

ГОРНЯК2201 mins

Злоумышленники убеждают людей вносить деньги на вклады

Фото: pxhere.com

Мошенники стали притворяться сотрудниками Центробанка и “Госуслуг”. Об этом рассказали представители банка “ВТБ”.

Злоумышленники звонят людям и говорят о том, что после поднятия ключевой ставки будет выгодно держать деньги на депозитных вкладах, а также предлагают вложить деньги на “безопасный” счет.

В случае, если жертва соглашается, аферисты получают ее пароли при помощи СМС. После этого денежные средства со счетов обманутых людей пропадают, пишет “Лента”.

В ВТБ добавили, что сотрудники Центробанка или “Госуслуг” никогда не будут звонить и предлагать вложить деньги на счета.

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