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Россиян предупредили о подорожании молока из-за роста доходов населения

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Сейчас цена стабильная, однако уже к осени ситуация может измениться

Россиян предупредили о подорожании молока из-за роста доходов населения

Молоко в бутылке / Фото: pxhere.com

В России в 2024 году может вырасти цена на молоко и молочную продукцию, рассказал “Парламентской газете” председатель Национального молочного союза Артем Белов.

Белов отметил, что у населения России растут доходы, и это, естественно, не могло не сказаться на пищевой индустрии.

“Спрос на большинство продуктов питания, в том числе, конечно, и на молочную продукцию, в прошлом году вырос, и вырос существенно. Эта динамика сохраняется сейчас и, по моим оценкам, сохранится еще и в следующем году”, – указал он.

Помимо роста доходов и потребления наблюдается и рост себестоимости продукции, которая за 2023 год выросла на 16-17%.

Как отметила доцент кафедры теории и социально-экономической статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская, сейчас роста цен на основную молочную продукцию практически нет. Однако уже к осени ситуация может измениться.

По словам эксперта, цены все же вырастут, но ненамного – на 7-9%, но это предварительный прогноз.

Горняк22

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