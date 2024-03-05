Россиян предупредили о повышении НДФЛ

Также предполагается повышение налога на прибыль

Российские деньги / Фото: flickr.com

Правительство РФ прорабатывает повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ), пишут “Ведомости” со ссылкой на близкого к кабмину источника и собеседника, знакомого с подготовкой поправок в Налоговый кодекс.

Как отметили собеседники издания, предполагается введение дополнительных ставок в прогрессивной шкале подоходного налога.

“На данный момент нет готового решения, как именно усовершенствовать НДФЛ, – рассматривается масса разных вариантов. Но снижения начальной ставки в 13% среди них нет”, – уточняет издание.

Также предполагается повышение налога на прибыль. Конкретную величину собеседники не назвали.

Кроме того, изменения коснутся налоговых льгот. По НДФЛ льготы смогут получить граждане с более низкими доходами, а по налогу на прибыль – компании смогут претендовать на льготы, если осуществляют капитальные вложения.

город Горняк



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