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Россиян предупредили о резком росте количества электросамокатов на улицах городов

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При этом арендовать электросамокат будет еще проще и быстрее

Россиян предупредили о резком росте количества электросамокатов на улицах городов

Электросамокат / Фото: unsplash.com

Около 300 тысяч электросамокатов сдавали в прокат в России в 2023 году, а в 2024-м таких средств передвижения станет гораздо больше, пишет “Парламентская газета”.

“Только одна из кикшеринговых компаний, у которой было 150 тысяч единиц, сообщила об увеличении парка на 44 тысячи. Очевидно, что электросамокатов и прочих гаджетов с мотором серьезно прибавится и у других операторов”, – пишет издание.

Эксперты отмечают, что за год дополнительные ограничения для электросамокатчиков так и не ввели. Так что при увеличении количества самокатов, скорее всего, вырастет и число аварий с их участием.

При этом арендовать электросамокат будет еще проще и быстрее – буквально несколько кликов в приложении на смартфоне.

В 2023 году количество происшествий с участием СИМ За девять месяцев число происшествий выросло на 215% и составило 2,6 тысячи. Ранения получили 2,7 тысячи человек, 31 погиб. Среди пострадавших 919 детей до 16 лет, трое погибли.

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