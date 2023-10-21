Россиян призвали воздержаться от поездок на Ближний Восток

Минэкономразвития РФ рекомендовало туроператорам и агентам приостановить продвижение и продажу туристских продуктов в эту зону

Фото: ТАСС

Минэкономразвития РФ рекомендовало российским гражданами воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории в туристических целях до нормализации обстановки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также министерство призвало туроператоров и турагентов приостановить продвижение и продажу туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в эти страны.

Путешественникам, которые уже находятся в указанной зоне, посоветовали проявлять осторожность и следить за сообщениями местных властей и следовать их указаниям.

7 октября палестинское движение ХАМАС вторглось в Израиль. С тех пор обстрелы не утихают ни на день. По данным постпреда РФ при ООН Василия Небензи, заложниками блокады сектора Газа стали около тысячи граждан России и члены их семей.

Горняк22



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