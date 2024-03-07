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Россиян, у которых нет дохода, а есть только пенсия, с 1 апреля ждет приятный сюрприз

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07 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. С 1 апреля 2024 года в России произойдет существенное повышение социальных пенсий и других выплат. Индексация составит 7,5% и затронет приблизительно 4,1 миллиона россиян. Пишет ПроГород.

Повышенные выплаты будут получать пенсионеры по старости, инвалидности и потере кормильца, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, Севастополя и Сталинграда в годы войны. Также увеличенные суммы получат пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф, их семьи, летчики-испытатели, космонавты и военнослужащие срочной службы.

Конкретно, после индексации средний размер социальной пенсии составит 13 455 рублей (+938 рублей). Пенсии детям-инвалидам увеличатся до 19 948 рублей (+1392 рубля). Инвалиды с детства I группы будут получать 20 110 рублей (+1403 рубля). Пенсия для инвалидов-военнослужащих срочной службы вырастет до 18 236 рублей (+1269 рублей). При потере кормильца семьям таких военных будут выплачивать до 15 999 рублей.

Повышение выплат направлено на поддержку покупательной способности социально незащищенных слоев населения в условиях инфляции. Перерасчет будет проведен автоматически, без необходимости подачи заявлений. Новые размеры пенсий начнут действовать с апреля 2024 года.

Индексация социальных пенсий на 7,5% является важным шагом российского правительства в обеспечении социальной защиты граждан. Это поможет улучшить материальное положение пенсионеров, инвалидов и других нуждающихся категорий российского населения.

Фото: РИА Новости

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Автор: glavred

ИСТОЧНИК

город Горняк

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