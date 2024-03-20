Россиянам дали однозначный ответ, как будет меняться пенсионный возраст в ближайшее время

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19 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Российские власти категорически опровергли любые обсуждения о повышении пенсионного возраста. По словам Светланы Бессараб, члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, данная тема не поднимается вообще. Она подтвердила, что все необходимые и достаточные изменения в пенсионное законодательство уже проведены и нет необходимости в дальнейших обсуждениях этого вопроса. Таким образом, власти закрепили свою позицию и уверяют граждан, что пенсионный возраст останется без изменений.
Фото: из открытых источников
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