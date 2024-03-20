реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Россиянам дали однозначный ответ, как будет меняться пенсионный возраст в ближайшее время

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

 | 

19 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Российские власти категорически опровергли любые обсуждения о повышении пенсионного возраста. По словам Светланы Бессараб, члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, данная тема не поднимается вообще. Она подтвердила, что все необходимые и достаточные изменения в пенсионное законодательство уже проведены и нет необходимости в дальнейших обсуждениях этого вопроса. Таким образом, власти закрепили свою позицию и уверяют граждан, что пенсионный возраст останется без изменений. 

Фото: из открытых источников

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

город Горняк

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

В Алтайском крае за 5 млн рублей продают Land…

По словам продавца, пробег внедорожника составляет 245 тысяч км. При…

Ребенок играл в телефон: в Бийске произошел пожар в…

Пожар в Бийске Фото: Инцидент Бийск Оказалось, что ребенок играл…

Что ни в коем случае нельзя делать на Павла…

Капель. Сосульки. Весна. Фото: pixabay.com Согласно поверьям, на Павла Капельника…

Что такое весеннее равноденствие 2024 и в чем космическая…

Снег. Трава. Весна. Оттепель Фото: liliy2025 с сайта Pixabay Весеннее…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp