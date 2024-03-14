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Россиянам могут разрешить любую самооборону при защите жилья

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Сейчас люди, которые защищали свою жизнь, вынуждены потом объяснять, почему они не захотели умирать и покалечили нападавшего

Россиянам могут разрешить любую самооборону при защите жилья

Мой дом – моя крепость / Фото: unsplash.com

В правительство РФ на отзыв направлен законопроект, предлагающий оградить от обвинений россиян, защищавших свои жизни, жизни родных и свое имущество во время проникновения злоумышленников на территорию частной собственности, пишет “Парламентская газета”.

Сейчас законопослушный гражданин во время нападения на него обязан за короткое время оценить степень опасности, определить намерения злоумышленника и быть доброжелательным к нему. При этом нападающий находится даже в более выгодном положении, ведь именно тот, кто защищается, будет потом доказывать свою невиновность.

Авторы законопроекта предлагают урегулировать права россиян на необходимую оборону хотя бы в пределах своего жилища. Они намерены ввести принцип “мой дом – моя крепость”.

“Если злоумышленники проникли в квартиру или дом незаконно, защищать себя и близких от опасных для жизни действий или при их угрозе можно любыми способами. Это не сочтут превышением пределов необходимой самообороны”, – уточняет издание.

Также предлагается разрешить защищать свое имущество. Речь идет как о местах постоянного или временного проживания, так и о местах пребывания, например в гостинице.

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