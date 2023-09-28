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Россиянам оперативно зачислят по 10 000 рублей в ближайшие три дня – кому точно

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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27 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Россиянам рассказали о разовой финансовой выплате в размере 10 000 рублей, на которую могут рассчитывать многие пожилые граждане. Однако такие средства будут доступны только для неработающих пенсионеров, и помощь будет предоставляться лишь при определенных обстоятельствах, пишут “Госуслуги”.

Речь идет о целевой финансовой помощи тем пенсионерам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. В таких случаях им будет перечислена однократная выплата.

Для получения финансовой помощи необходимо обратиться с заявлением в местное отделение социальной защиты. Важно учесть, что специалисты устанавливают определенные критерии для предоставления помощи. Прежде всего, необходимо, чтобы пенсионер не имел официального места работы и проживал в квартире один или в семье, где все члены также являются неработающими пенсионерами.

Размер выплаты будет прямо зависеть от возникшей ситуации и региона проживания пенсионера. Как передает UssurMedia, в Москве пожилые люди, столкнувшиеся с финансовыми трудностями, могут рассчитывать на денежную выплату в размере 10 000 рублей.

Фото: из открытых источников

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