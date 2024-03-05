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Россиянам предложили докупать недостающий пенсионный стаж

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Цена на баллы меняется каждый год

Россиянам предложили докупать недостающий пенсионный стаж

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553728

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила о том, что россияне могут докупить пенсионный стаж. Ее слова передает “Газета.ру”.

“Можно ли докупить пенсионные баллы? Да, можно, но не все. Нельзя в полном объеме купить пенсионные баллы”, – сказала Бессарраб.

Она добавила, что докупить можно один-два года стажа.

Цена на баллы, как отметила Бессараб, меняется каждый год. Суммы, по ее словам, достаточно большие, для того чтобы вносить их единовременно.

Для того чтобы приобрести недостающие баллы, достаточно просто подать заявку.

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