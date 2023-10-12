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Россиянам рассказали, что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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12 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Если на банковскую карту приходят деньги от неизвестного человека — неважно, большая это сумма или маленькая, — их нельзя присваивать. Об этом агентству “Прайм” рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Пишет Прайм.

“Если после перевода вам неожиданно позвонили, сказали, что ошиблись, и попросили перечислить средства, но уже на другой счет (номер телефона или реквизиты), то этого делать не стоит. Вы можете оказаться соучастником мошеннических схем”, — предупреждает юрист.

Аферисты проделывают этот маневр несколько раз до тех пор, пока не получится запутать цепочку переводов.

В такой ситуации лучше всего обратиться в банк, написав заявление с просьбой вернуть деньги на счет, с которого они поступили. Это позволит избежать обвинения в соучастии.

Кроме того, когда приходит сообщение о переводе, следует удостовериться, что лишние деньги действительно поступили на счет. Иногда мошенники рассылают СМС с номера, очень похожего на банковский, используя IP-телефонию. Обычно это незначительные суммы до трех тысяч рублей.

ак только приходит сообщение, тут же поступает звонок, и жертву просят вернуть случайные деньги. Однако не стоит их возвращать, даже не проверив, изменился ли баланс счета.

Присваивать чужое тоже не следует, подчеркивает Гусятников. Тот, кто совершил ошибку и перевел деньги, в течение трех лет может обратиться в суд и потребовать взыскать сумму как неосновательное обогащение.

“Очень велика вероятность, что суд встанет на его сторону, особенно, если в назначении платежа не было указано, что это оплата за какие-то товары, услуги или работы. Кроме этого, проигравшей стороне придется компенсировать все судебные издержки”, — предупредил юрист.

Фото: РИА Новости

ИСТОЧНИК

горняк

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