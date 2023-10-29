Россиянам рассказали, как предотвратить сгущение крови

Нужно сбалансированно питаться и пить больше воды

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Врачи дали рекомендации, как предотвратить сгущение крови, пишет rg.ru.

Так, кардиолог Тамаз Гаглошвили посоветовал пить больше воды и сбалансированно питаться.

А токсиколог Михаил Кутушов при густой крови посоветовал отказаться от сахара, а также чрезмерного употребления гречки, картофеля и бананов.

Ранее врач-диетолог Вера Раш рассказала, как метеочувствительным людям пережить ухудшение погодных условий.

горняк



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