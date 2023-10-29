Россиянам рассказали, как предотвратить сгущение крови
Нужно сбалансированно питаться и пить больше воды
Фото: unsplash.com
Врачи дали рекомендации, как предотвратить сгущение крови, пишет rg.ru.
Так, кардиолог Тамаз Гаглошвили посоветовал пить больше воды и сбалансированно питаться.
А токсиколог Михаил Кутушов при густой крови посоветовал отказаться от сахара, а также чрезмерного употребления гречки, картофеля и бананов.
Ранее врач-диетолог Вера Раш рассказала, как метеочувствительным людям пережить ухудшение погодных условий.
горняк
Источник