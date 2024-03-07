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Россиянам рассказали, как вернуть деньги за увядший букет

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При получении цветы необходимо сфотографировать или снять на видео

Россиянам рассказали, как вернуть деньги за увядший букет

Букет цветов / Фото: unsplash.com

Если купленный букет цветов доставили увядшим или подмороженным, то за него можно вернуть деньги, рассказал РИА Новости директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

“Можно говорить о товаре ненадлежащего качества, что является основанием для предъявления потребителем требования о расторжении договора и возврата стоимости как самих цветов, так и стоимости доставки”, – указал Поздняков.

При получении букета рекомендуется зафиксировать его качество на фото или видео, а также в письменной форме сообщить об этом представителю продавца на сайте, в приложении или по электронной почте. Также можно направить претензию на юридический адрес продавца заказным письмом с уведомлением о вручении.

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