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Россиянам рассказали, какими будут цены на мясо и молоко

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Сейчас ситуация в мясомолочной отрасли стабильна

Россиянам рассказали, какими будут цены на мясо и молоко

Два куска говядины / Фото: unsplash.com

В России цены на молоко становятся ближе к себестоимости, а на мясо будут находиться на уровне инфляции, рассказал “Парламентской газете” член Совфеда Александр Двойных.

Двойных отметил, что Россия – крупный экспортер свинины и говядины, поэтому всегда может стабилизировать рынок и отреагировать на рост цен введением запретов на вывоз.

“Я думаю, что цены на мясо будут находиться в рамках уровня инфляции”, – сказал сенатор.

Если говорить о молоке, то, учитывая поставки из Белоруссии, Россия достигла перепроизводства.

“Закупочные цены становятся низкими и близки к себестоимости. Приходится следить за балансом. Один вопрос – цены на прилавках, а другой – себестоимость производства”, – указал Двойных.

Ранее сообщили, что в России дорожает говядина из-за стабильного падения производства.

город Горняк

Источник

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