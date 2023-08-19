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Россиянам рассказали об ошибках при продаже дачных участков

редактор01 mins

Некоторые нюансы могут серьезно снизить окончательную стоимость объекта

Фото: pxhere.com

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал о том, какие ошибки совершают россияне, которые хотят продать дачу. Его слова передает РИА Новости.

По словам Гаврилова, даже крепкий и красивый дом будет стоить дешевле на миллион-полтора, если участок вокруг него не ухожен.

Также специалист добавил, что нужно уладить все вопросы с документами до того, как начнется продажа дачного участка. Затягивание сделки с потенциальным покупателем может привести к тому, что он просто откажется от покупки.

Парламентарий порекомендовал перед продажей также проверить безопасность и исправность всех коммуникаций.

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