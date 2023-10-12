Более чем у 2 млрд человек во всем мире диагностированы болезни глаз

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Ухудшение зрения вызывают различные причины, рассказала “Парламентской газете” врач-офтальмолог Эльвира Сюняева.

“Это может быть работа, связанная с бумагами и компьютером, ведь приходится все время напрягать глаза. Отрицательно сказывается и общая усталость, стрессы, бессонница, нехватка витаминов и неправильное питание”, – отметила сотрудник Национального исследовательского медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава.

Отразятся на зрении аденома гипофиза, базедова болезнь, сахарный диабет, нарушения центральной нервной системы, нарушения кровоснабжения.

Людям старше 40 лет нужно следить за здоровьем своих глаз: хрусталик уплотняется и становится менее прозрачным, ослабевает фокусировка на ближнее расстояние, глаза становятся словно сухими, появляется покраснение, слезотечение, резь.

После 50 лет может развиться макулодистрофия – это название группы болезней, поражающих центральную зону сетчатки, которые могут привести к необратимой частичной слепоте.

Одно из самых опасных заболеваний глаз – глаукома. Это неизлечимая болезнь, которая постоянно прогрессирует и требует регулярного контроля зрительных функций и внутриглазного давления. При своевременном лечении зрение человек не потеряет.

При пресбиопии или дальнозоркости ухудшается способность видеть на близком расстоянии – все становится размытым и нечетким.

новости Локтевский



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