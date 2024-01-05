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Россиянам рассказали, сколько нужно работать с 2024-го года, чтобы уйти на пенсию

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С 2024-го минимальный стаж работы должен составлять 15 лет

Россиянам рассказали, сколько нужно работать с 2024-го года, чтобы уйти на пенсию

Фото: unsplash.com

Для выхода на пенсию необходимо достичь определенного возраста, иметь минимальный стаж работы и нужное количество накопленных пенсионных баллов, рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Об этом пишет агентство “Прайм”.

Специалист напомнила, что с 2024-го минимальный стаж работы должен составлять 15 лет, а необходимое количество накопленных пенсионных баллов – 28,2. Уйти на заслуженный отдых можно досрочно, например, благодаря длительному трудовому стажу: для мужчин он составляет 42 года, для женщин – 37 лет.

Также раньше уйти на пенсию могут безработные граждане, которые состояли на учете в Центре занятости и уволились с предыдущего места работы из-за ликвидации или реорганизации предприятий.

Кроме того, получить статус пенсионера раньше остальных могут многодетные матери, работники вредных производств, граждане с “северным” стажем более 15 лет, а также учителя, медики и работники, занятые в сфере культуры.

Горняк22

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