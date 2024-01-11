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Россиянам вместо Куршевеля предлагают отдых на горнолыжном курорте Северной Кореи

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Тур рассчитан на пять дней

Россиянам вместо Куршевеля предлагают отдых на горнолыжном курорте Северной Кореи

Фото: правительство Приморского края

Первая группа туристов отправится из Приморского края на горнолыжный курорт Масикрен в КНДР, сообщает правительство региона.

“Тур рассчитан на пять дней. В первый день туристы прибудут в Пхеньян, осмотрят достопримечательности, в том числе триумфальные ворота, Монумент идеи Чучхе, памятник к основанию Трудовой Партии Кореи, площадь имени Ким Ир Сена”, – говорится в сообщении.

Второй, третий и четвертый дни включают перелет из Пхеньяна к месту отдыха и сам отдых.

В пятизвездочном отеле “Масикрен” туристам предлагают первоклассные номера, бассейны, джакузи, сауны, кафе, рестораны, бары, караоке, детскую игровую комнату, танцевальную комнату и многое другое.

Масикрен – это единственный горнолыжный курорт в КНДР, на его строительство потратили 30 млн долларов. На курорте 10 многоуровневых трасс. Самая высокая точка – 1360 метров, на которую доставит один из четырех подъемников, самый крутой склон – почти 40 градусов. Кроме того, здесь есть открытый каток, площадка для игры в снежки, каток для детей, трассы для саней.

новости горняк

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