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Россиянам, живущим в браке больше 20 лет, предложили выплачивать премии

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Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму

Россиянам, живущим в браке больше 20 лет, предложили выплачивать премии

Семья / Фото: pxhere.com/ru/photo/934029

Председатель комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил выплачивать премии семьям, которые живут в браке больше 20 лет. Его слова передает ОСН.

Нилов отметил, что 2024 год в России объявили Годом семьи, а государство несет ответственность за сохранение института брака. Для этого в Госдуму внесут законопроект о выплатах семьям, живущим вместе больше 20 лет.

“Понятно, что никакие деньги не помогут десятилетиями сохранять семью, если она создана без взаимной любви и уважения как необходимой основы и фундамента”, – написал Нилов.

При этом он отметил, что поощрять семьи, живущие долго, точно стоит.

новости Локтевский

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