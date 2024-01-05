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Россияне признались, что хотели бы получать 115 тысяч рублей в месяц

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За полгода желаемый заработок жителей страны вырос на девять тысяч рублей

Россияне признались, что хотели бы получать 115 тысяч рублей в месяц

Зарплатные ожидания россиян к началу 2024 года выросли до 115 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец.

Специалист поделился результатами социологических опросов. Если в начале 2022 года россияне искали работу с ежемесячным заработком в 96 тысяч рублей, то в мае прошлого года запросы выросли до 106 тысяч рублей.

“Наши последние социологические исследования показывают, что те, кто сегодня ищет работу, в среднем ориентируются на зарплату 115 тысяч рублей в месяц”, – приводит слова специалиста “Российская газета”.

По мнению эксперта, рост зарплатных ожиданий связан с хорошим показателем экономической динамики. Зубец добавил, что в стране стало намного легче найти работу с достойным заработком.

Горняк22

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