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Россияне смогут заселяться в отели без паспорта

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Предполагается, что система будет работать так же, как при оплате биометрией

Россияне смогут заселяться в отели без паспорта

Номер в отеле / Фото: pxhere.com/ru/photo/487768

Россияне смогут заселяться в отели, просто показав лицо в камеру. Об этом сообщает Mash, ссылаясь на собственные источники. 

Предположительно, система будет работать так же, как при оплате товаров биометрией. Достаточно будет показать лицо в камеру.

При этом бумажный документ все еще будет действителен при заселении, а новая система поможет тем, кто забыл паспорт.

Отмечается, что первые терминалы могут появиться в стране уже в этом году. После тестов в нескольких регионах их распространят по всей России.

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