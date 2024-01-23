Россияне смогут заселяться в отели без паспорта

Предполагается, что система будет работать так же, как при оплате биометрией
Номер в отеле / Фото: pxhere.com/ru/photo/487768
Россияне смогут заселяться в отели, просто показав лицо в камеру. Об этом сообщает Mash, ссылаясь на собственные источники.
Предположительно, система будет работать так же, как при оплате товаров биометрией. Достаточно будет показать лицо в камеру.
При этом бумажный документ все еще будет действителен при заселении, а новая система поможет тем, кто забыл паспорт.
Отмечается, что первые терминалы могут появиться в стране уже в этом году. После тестов в нескольких регионах их распространят по всей России.
новости горняк
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