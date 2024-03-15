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Россияне сталкиваются с проблемами при онлайн-голосовании на выборах

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15 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Выборы главы государства находятся в полном разгаре в нашей стране. Гражданам РФ открыты избирательные участки, а в 29 регионах есть возможность проголосовать онлайн.

Система электронного голосования в России сталкивается с огромной нагрузкой, как сообщает ТАСС.

Согласно информации, представленной Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, нагрузка на систему дистанционного электронного голосования вызвана высокой активностью пользователей.

Известно, что на федеральной платформе для дистанционного электронного голосования уже зарегистрировалось более 900 тысяч граждан, которые уже оставили свои голоса.

Фото: из открытых источников

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Автор: glavred

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