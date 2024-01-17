Россияне в декабре осуществили рекордные в 2023 году покупки валюты

Почти весь объем пришелся на доллары США и евро

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Россияне в декабре 2023 года осуществили рекордные за весь год нетто-покупки валюты – на 179 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обзор рисков финрынков Центробанка.

Отмечается, что почти весь объем покупок пришелся на доллары США и евро.

Крупнейшими продавцами валюты на рынке с мгновенными расчетами оставались системно значимые кредитные oрганизации (СЗКО) – они являются главными агентами по реализации валютной выручки экспортеров. За декабрь они продали на Мосбирже валюты на сумму в 588,2 млрд рублей – это на 14% больше, чем в ноябре.

город Горняк



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