Россияне выберут имя многодетной маме-леопарду

Почетное право предложить варианты получил ВТБ

Мама семейства дальневосточных леопардов / Фото: пресс-служба национального парка “Земля леопарда”

Банк ВТБ, поддерживающий национальный парк “Земля леопарда”, получил почетное право дать имена большой семье дальневосточных кошек. Первой имя получит мама троих малышей. Сотрудники банка предложили несколько вариантов. А проголосовать за лучший может любой желающий в соцмедиа ВТБ.

“Поддержка проектов по сохранению биоразнообразия нашей страны занимает особое место в благотворительной деятельности ВТБ. Мы присоединились к программе “Хранители леопарда” и получили возможность дать имена целой семье: маме и ее трем котятам. Мы с нетерпением ждем результатов голосования и с большим вниманием будем наблюдать за жизнью этих удивительных грациозных животных”, – прокомментировала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

Первой имя получит самка леопарда под номером Leo (“Лео”) 101F. Она попала в объективы фотокамер в 2016 году, когда смело гуляла одна, будучи еще котенком. Сейчас ей около семи лет. Кошка находится в прекрасной физической форме и обладает отменным здоровьем. С 2019 года уже четыре раза становилась мамой и подарила миру восемь котят. Сегодня воспитывает троих малышей.

В голосовании участвуют несколько имен:

Герда (“защитница”): в мифологии – красавица-великанша. Главные черты обладательницы имени – независимость, решительность, стойкость;

Злата (“золотая”): имя распространено в южных славянских территориях. Олицетворяет золото – символ богатства;

Капиталина: царственная, возвышенная, непотопляемая. Серьезно относится к окружающему миру. Лидер, всегда добивается поставленной цели;

Муза: богиня искусств, вдохновительница. Обладательница имени тонко чувствует красоту, изящна, артистична, отличается мудростью и отзывчивостью;

Русана (“роза”): символизирует духовное просвещение и просветление. Это имя часто выбирают для девочек в странах Центральной Азии.

Проголосовать можно до 6 марта 2024 года в официальном телеграм-канале ВТБ.

Горняк22



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