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Россияне жалуются на работу операторов сотовой связи

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Вместе с тем в “Билайне”, Тele2 и “Мегафоне” заявили, что их сети работают штатно и проблемы не связаны с ними

Россияне жалуются на работу операторов сотовой связи

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Россияне жалуются на работу МТС, “Мегафона”, “Билайна”, Tele2 и Yota. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса отслеживания сбоев в интернете “Сбой.рф”.

Согласно информации сервиса, свыше 800 жалоб было на “Мегафон”, более 5000 – на Тele2 , более 600 – на Yota, более 900 – на “Билайн” и свыше 600 – на МТС.

Вместе с тем в “Билайне”, Тele2 и “Мегафоне” заявили, что их сети работают штатно и проблемы не связаны с ними.

Отметим, что ранее россияне начали массово жаловаться на проблемы в работе мессенджера Telegram. Также были зафиксированы жалобы на работу YouTube, Viber и WhatsApp.

Горняк22

Источник

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