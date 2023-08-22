Россиянин изрезал соседа ножом за курение
Пострадавшего госпитализировали
Фото: amic.ru
Москвич изрезал соседа ножом за курение на лестничной клетке, сообщает РЕН ТВ.
Инцидент случился вечером 20 августа в доме на Княжекозловском переулке. Разругавшиеся мужчины зашли “поговорить” в одну из квартир, и именно там 39-летний злоумышленник нанес удары кухонным ножом по 50-летнему мужчине.
Пострадавшего доставили в одну из столичных больниц с многочисленными ранами живота и отравлением неким токсическим веществом.
В произошедшем уже разбираются правоохранители.