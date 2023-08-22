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Россиянин изрезал соседа ножом за курение

редактор01 mins

Пострадавшего госпитализировали

Фото: amic.ru

Москвич изрезал соседа ножом за курение на лестничной клетке, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент случился вечером 20 августа в доме на Княжекозловском переулке. Разругавшиеся мужчины зашли “поговорить” в одну из квартир, и именно там 39-летний злоумышленник нанес удары кухонным ножом по 50-летнему мужчине.

Пострадавшего доставили в одну из столичных больниц с многочисленными ранами живота и отравлением неким токсическим веществом.

В произошедшем уже разбираются правоохранители.

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