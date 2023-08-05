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Россиянин пытался задушить подростка в автобусе из-за разговора по телефону

редактор01 mins

Следователи проводят проверку

 

В Воронеже мужчина попытался задушить подростка из-за телефонного разговора в маршрутке, сообщили в областном Следкоме.

Все произошедшее попало на видео и разлетелось по соцсетям.

“Мужчине не понравилось, что подросток разговаривал всю дорогу по телефону, он сделал ему замечание и применил к подростку насилие. В конфликт вмешались пассажиры маршрутки, которые смогли оттащить мужчину от несовершеннолетнего”, – рассказали в ведомстве.

Как пишет “Газета.ру”, в результате нападения у подростка оказался сломан нос, он обратился в полицию. В СК тем временем отметили, что уже проводят проверку и примут процессуальное решение по ее результатам.

Ранее сибиряк убил новорожденного со второй попытки, бросая его на пол.

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