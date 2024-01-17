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Россиянка выиграла суд с РЖД и получила деньги за то, что в купе было слишком жарко

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17 января 2024г. -RUBCOVSKE.RU. Мещанский районный суд Москвы удовлетворил иск жительницы столицы, которая потребовала от РЖД компенсации морального ущерба за жару в купе поезда. Инцидент произошел еще в августе 2022 года.

В середине августа москвичка купила места в купе поезда, на котором она ехала из Кисловодска в Екатеринбург вместе с двумя детьми. Все это время в отсеке плохо работал кондиционер.

По словам женщины, в купе было нечем дышать, так как стояла жаркая погода, а вагон прогревался до 32 градусов даже вечером, днем же температура воздуха достигала 37 градусов. На жалобы пассажирки проводник не смог отреагировать.

В итоге москвичке вместе с детьми пришлось часть пути провести на ногах — они уходили в другой вагон и стояли в коридоре, чтобы не умирать от жары. После такого путешествия она подала на РЖД в суд с требованием компенсировать ей моральный ущерб.

Суд постановил выплатить в ее пользу 10 тысяч рублей, а также взыскать с перевозчика штраф в размере пяти тысяч рублей и компенсировать женщине траты на госпошлину и почтовые расходы, сообщает Теперь Внимание со ссылкой на «МК».

Фото: Maksim Konstantinov/globallookpress.com

Автор: glavred

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