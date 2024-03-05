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Россиянкам назвали законный способ запретить мужу брать кредиты

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05 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Часто в семье возникают ситуации, когда муж берет несколько кредитов без ведома жены, а погашать их приходится из общего бюджета. Пишет Теперь Внимание!

Член думского комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин поделился советами о том, как супругам избежать таких финансовых проблем.

Он напомнил, что каждый человек имеет право самостоятельно принимать финансовые решения, включая вопрос о получения займа. 

Однако в некоторых случаях жена может установить официальный запрет на взятие кредитов мужем. Это делается в случае брака с разделением имущества по брачному договору. Такая пометка вносится в договор.

В этом случае муж будет обязан соблюдать указанные условия, и банк не сможет выдать ему кредит без согласия жены. 

Для установления запрета супруга должна обратиться к опытному адвокату, специализирующемуся на семейном праве.

Однако не стоит забывать, что при аналогичных условиях муж также может запретить жене брать кредиты. По материалам «Российской газеты».

Фото: freepik/freepik.com

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Автор: glavred

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