Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Росстат назвал ожидаемую продолжительность жизни в России к 2045 году

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Численность населения России к тому времени должна превысить 150 млн человек

Росстат назвал ожидаемую продолжительность жизни в России к 2045 году

Фото: unsplash.com

В оптимистичном варианте ожидаемая продолжительность жизни в России к 2045 году составит 84,5 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

В своем новом обзоре ведомство представило три варианта демографического прогноза. В наиболее пессимистичном, также названном как “низкий”, ожидаемая продолжительность жизни к 2045 году достигнет 77,1 года: 81,4 года у женщин и 72,6 года у мужчин. В среднем варианте продолжительность жизни может достичь 79,8 года (мужчины – 75,8, женщины – 83,2), а в оптимистическом – 84,5 года (мужчины – 81,3, женщины – 87,1).

По высокому прогнозу численность населения России к 2046 году вырастет и достигнет 150,78 млн. При этом все данные в статистике приводились без учета граждан, которые сейчас проживают в новых российских регионах.

новости Локтевский

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Лавров выразил соболезнования главе МИД Ирана после взрывов в Кермане

10.01.2024

 Новости

МВД: в Тюмени задержаны все участники драки, в которой пострадал боец СВО

10.01.2024

 Новости

Лидер демократов в Сенате США Шумер: у Украины истощаются запасы боеприпасов

10.01.2024

 Новости

В Петербурге школьница получила перелом позвонка после прыжков на батуте

10.01.2024

 Новости

Депутат рады Фриз: законопроект о мобилизации содержит антиконституционные нормы

10.01.2024

 Новости

В Таиланде умер российский журналист Михаил Войтенко

10.01.2024

 Новости

При обстреле Ясиноватой пострадала мирная жительница

10.01.2024

 Новости

На Ставрополье автобус столкнулся с грузовиком, пострадал человек

10.01.2024

 Новости

В Ростовской области два ребенка провалились под лед и погибли

10.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix